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    Роберт Левандовский«Барселона» — «Бавария». Онлайн
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    Рахимов: Меня не удивляют разговоры об оставке

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    Наставник казанского «Рубина» Рашид Рахимов прокомментировал разговоры о возможном уходе из клуба из-за плохих результатов.

    Рашид Рахимов
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    Рашид Рахимов

    «Знаю я об этих разговорах. Меня это не удивляет. Если я буду на этом концентрироваться, то вместо язвы желудка у них — она будет у меня. Я делаю свою работу, есть доверие президента клуба, есть доверия раиса республики. Может я уже надоел за полтора года. Я столько лет уже в футболе и понимаю, что это не закончится», — цитирует Рахимова «БИЗНЕС Online».

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    Сегодня, 23 октября« "Рубин" в гостях победил "Акрон" в Кубке России вышел в плей-офф Пути РПЛ. В чемпионате команда идет седьмой с 15 очками. 59-летний Рахимов возглавил казанцев в 2023 году.

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