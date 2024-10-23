Рахимов: Меня не удивляют разговоры об оставке

Наставник казанского «Рубина»прокомментировал разговоры о возможном уходе из клуба из-за плохих результатов.

«Знаю я об этих разговорах. Меня это не удивляет. Если я буду на этом концентрироваться, то вместо язвы желудка у них — она будет у меня. Я делаю свою работу, есть доверие президента клуба, есть доверия раиса республики. Может я уже надоел за полтора года. Я столько лет уже в футболе и понимаю, что это не закончится», — цитирует Рахимова «БИЗНЕС Online».

Календарь и таблица РПЛ

Сегодня, 23 октября« "Рубин" в гостях победил "Акрон" в Кубке России вышел в плей-офф Пути РПЛ. В чемпионате команда идет седьмой с 15 очками. 59-летний Рахимов возглавил казанцев в 2023 году.