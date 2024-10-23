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    «Оренбург» выиграл у «Химок» в Кубке России

    «Оренбург» — «Химки»: счет матча 2:0, обзор голов

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    В матче шестого тура группового этапа Кубка России «Оренбург» на своем поле обыграл «Химки» со счетом 2:0.

    «Оренбург»
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    «Оренбург»

    По голу в ворота гостей забили Ярослав Михайлов и Алексей Барановский.

    Футбол. Россия. Кубок. Группа B
    Оренбург — Химки 2:0
    Голы: 1:0 Ярослав Михайлов (10'), 2:0 Алексей Барановский (33') Оренбург: Николай Сысуев, Данила Прохин, Артем Касимов, Георгий Зотов, Александр Коваленко, Ярослав Михайлов, Дмитрий Рыбчинский, Алексей Барановский, Эмирджан Гюрлюк, Stolbov S., Thompson J. Химки: Игорь Обухов, Сергей Терехов, Стефан Мелентиевич, Петар Голубович, Данил Степанов, Кирилл Капленко, Илья Берковский, Кирилл Панченко, Илья Садыгов, Corredera A., Abdullahi S. Предупреждение: Данил Степанов (57')

    «Химки» с 5 очками заняли третье место в турнирной таблице группы В. «Оренбург» c 3 баллами вылетел из турнира.

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