«Галатасарай» — «Эльфсборг»: счет матча 4:3, обзор голов

В матче третьего тура общего этапа Лиги Европыпереигралсо счетом 4:3.

На голы Мауро Икарди, Барыша Йылмаза и Юнуса Акгюна, а также автогол Исака Петтерсона гости ответили точными ударами Никласа Хулта, Микаэля Байду и Йохана Ларссона.

Футбол. Лига Европы. Этап лиги Галатасарай — Эльфсборг 4:3 Голы: 1:0 Мауро Икарди (28'), 2:0 Исак Петтерссон (автогол) (39'), 3:0 Baris Alper Yilmaz (44'), 3:1 Никлас Хульт (52'), 3:2 Майкл Байду (пенальти) (65'), 4:2 Юнус Акгюн (83'), 4:3 Юхан Ларссон (90 + 2') Галатасарай: Гюнай Гювендж, Кан Айхан, Давинсон Санчес, Абдюлькерим Бардакджи, Лукас Торрейра (Виктор Нельссон, 89'), Габриэл Сара, Юнус Акгюн (Элиас Йелерт, 86'), Дрис Мертенс (Беркан Кутлу, 74'), Виктор Осимхен (Миши Батшуайи, 86'), Мауро Икарди, Baris Alper Yilmaz (Керем Демирбай, 74') Эльфсборг: Исак Петтерссон, Никлас Хульт, Терри Йегбе (Юхан Ларссон, 90'), Себастьян Хольмен, Ибрахим Бухари, Ахмед Касем (Рами Каиб, 82'), Майкл Байду (Эмиль Хольтен, 82'), Тимоти Оума, Бесфорт Зенели (Андри-Фаннар Бальдюрссон, 77'), Арбер Зенели (Джалал Абдулаи, 77'), Симон Хедлунд Предупреждения: Терри Йегбе (38'), Никлас Хульт (77')

Календарь и таблица Лиги Европы

У «Галатасарая» теперь стало семь очков и первое место в турнирной таблице. У «Эльфсборга» осталось три балла и 16-я строчка.