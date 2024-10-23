1-й таймБрест — БайерОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Флориан Вирц«Брест» — «Байер». Онлайн
    Все новости спорта

    «Галатасарай» «перестрелял» «Эльфсборг» в Лиге Европы

    «Галатасарай» — «Эльфсборг»: счет матча 4:3, обзор голов

    Футбол Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы Лига Европы Футбол Турции Галатасарай
    В матче третьего тура общего этапа Лиги Европы «Галатасарай» переиграл «Эльфсборг» со счетом 4:3.

    «Галатасарай»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Галатасарай»

    На голы Мауро Икарди, Барыша Йылмаза и Юнуса Акгюна, а также автогол Исака Петтерсона гости ответили точными ударами Никласа Хулта, Микаэля Байду и Йохана Ларссона.

    Футбол. Лига Европы. Этап лиги
    Галатасарай — Эльфсборг 4:3
    Голы: 1:0 Мауро Икарди (28'), 2:0 Исак Петтерссон (автогол) (39'), 3:0 Baris Alper Yilmaz (44'), 3:1 Никлас Хульт (52'), 3:2 Майкл Байду (пенальти) (65'), 4:2 Юнус Акгюн (83'), 4:3 Юхан Ларссон (90 + 2') Галатасарай: Гюнай Гювендж, Кан Айхан, Давинсон Санчес, Абдюлькерим Бардакджи, Лукас Торрейра (Виктор Нельссон, 89'), Габриэл Сара, Юнус Акгюн (Элиас Йелерт, 86'), Дрис Мертенс (Беркан Кутлу, 74'), Виктор Осимхен (Миши Батшуайи, 86'), Мауро Икарди, Baris Alper Yilmaz (Керем Демирбай, 74') Эльфсборг: Исак Петтерссон, Никлас Хульт, Терри Йегбе (Юхан Ларссон, 90'), Себастьян Хольмен, Ибрахим Бухари, Ахмед Касем (Рами Каиб, 82'), Майкл Байду (Эмиль Хольтен, 82'), Тимоти Оума, Бесфорт Зенели (Андри-Фаннар Бальдюрссон, 77'), Арбер Зенели (Джалал Абдулаи, 77'), Симон Хедлунд Предупреждения: Терри Йегбе (38'), Никлас Хульт (77')

    Календарь и таблица Лиги Европы

    У «Галатасарая» теперь стало семь очков и первое место в турнирной таблице. У «Эльфсборга» осталось три балла и 16-я строчка.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • На «Камп Ноу» — много голов?
  • «Барселона» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
  • «Ливерпуль» быстро обуздает «быков»
  • «РБ Лейпциг» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.38
    •
  • Забивать будут все!
  • «Манчестер Сити» — «Спарта» Прага. Прогноз и ставки
  • 2.75
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьВысокие коэффициенты, VIP ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.23
  • Экспресс дня 23 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Барселона — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Спарта Прага
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Краснодар — Пари НН
  • Футбол
  • Сегодня в 21:15
    •  2.00
  • Прогноз на матч Карабах — Аякс
  • Футбол
  • Завтра в 19:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Динамо
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Лион — Бешикташ
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.85
  • Прогноз на матч Фенербахче — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры