Тренер «Монако»: Головин борется за то, чтобы вернуться в свою лучшую форму

Наставник «Монако»высказался о полузащитнике. Он отметил, какие у россиянина трудности.

«Основной причиной его трудностей в начале сезона может быть травма в предсезонке. Но он борется за то, чтобы вернуться в свою лучшую форму.

Сейчас мы часто говорим о проблемах в атаке, но я доволен, потому что у нас по-прежнему такое же количество очков, как у "ПСЖ" (20).

Некоторые игроки сейчас не в лучшей форме, моя задача — убедиться, что они вернутся в форму», — приводит слова Хюттера пресс-служба «Монако».

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Головин в нынешнем сезоне провел 8 матчей и не отметился результативными действиями.