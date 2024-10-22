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    Тренер «Монако»: Головин борется за то, чтобы вернуться в свою лучшую форму

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    Наставник «Монако» Ади Хюттер высказался о полузащитнике Александре Головине. Он отметил, какие у россиянина трудности.

    Александр Головин
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    Александр Головин

    «Основной причиной его трудностей в начале сезона может быть травма в предсезонке. Но он борется за то, чтобы вернуться в свою лучшую форму.

    Сейчас мы часто говорим о проблемах в атаке, но я доволен, потому что у нас по-прежнему такое же количество очков, как у "ПСЖ" (20).

    Некоторые игроки сейчас не в лучшей форме, моя задача — убедиться, что они вернутся в форму», — приводит слова Хюттера пресс-служба «Монако».

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    Головин в нынешнем сезоне провел 8 матчей и не отметился результативными действиями.

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