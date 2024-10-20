«Оренбург» — «Крылья Советов»: счет матча 2:2, обзор голов

В 12-м туре РПЛсмог уйти от поражения в матче с— 2:2.

После первого тайма самарцы вели со счетом 2:0 после точных ударов Ивана Сергеева на 11-й минуте и Кирилла Печенина на 31-й минуте.

На 68-й минуте команда Игоря Осинькина осталась в меньшинстве после удаления Фернандо Костанцы.

В большинстве «Оренбург» смог ответить двумя забитыми мячами в исполнении костариканца Джимми Марина.

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Футбол. Россия. Премьер-лига Оренбург — Крылья Советов 2:2 Голы: 0:1 Иван Сергеев (11'), 0:2 Кирилл Печенин (31'), 1:2 Химми Марин (пенальти) (72'), 2:2 Химми Марин (90+3') Оренбург: Богдан Москвичёв, Матиас Перес, Данила Прохин, Максим Сидоров, Александр Коваленко, Ярослав Михайлов, Химми Марин, Степан Оганесян, Казымджан Караташ, Саид Сахархизан, Thompson J. Крылья Советов: Иван Ломаев, Николай Рассказов, Александр Солдатенков, Роман Евгеньев, Кирилл Печенин, Фернандо Костанца, Сергей Бабкин, Бенхамин Гарре, Иван Олейников, Роман Ежов, Иван Сергеев Предупреждения: Роман Ежов (34'), Матиас Перес (56'), Николай Рассказов (72'), Джастин Рауль Куэро Паласио (90+7') Удаление: Фернандо Костанца (68')

Это был первый матч «Оренбурга» под началом нового главного тренера Владимира Слишковича.