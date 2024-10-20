18:30Ливерпуль — ЧелсиОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Челси»«Ливерпуль» — «Челси». Онлайн
  • 18:10
    • «Рубин» — «Динамо» Москва: стартовые составы команд на матч РПЛ
  • 17:57
    • «Манчестер Сити» вырвал победу у «Вулверхэмптона»
    Все новости спорта

    «Оренбург» ушел от поражения в матче с «Крыльями Советов»

    «Оренбург» — «Крылья Советов»: счет матча 2:2, обзор голов

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Оренбург Крылья Советов
    В 12-м туре РПЛ «Оренбург» смог уйти от поражения в матче с «Крыльями Советов» — 2:2.

    Джимми Марин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джимми Марин

    После первого тайма самарцы вели со счетом 2:0 после точных ударов Ивана Сергеева на 11-й минуте и Кирилла Печенина на 31-й минуте.

    На 68-й минуте команда Игоря Осинькина осталась в меньшинстве после удаления Фернандо Костанцы.

    В большинстве «Оренбург» смог ответить двумя забитыми мячами в исполнении костариканца Джимми Марина.

    Календарь и таблица РПЛ

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Оренбург — Крылья Советов 2:2
    Голы: 0:1 Иван Сергеев (11'), 0:2 Кирилл Печенин (31'), 1:2 Химми Марин (пенальти) (72'), 2:2 Химми Марин (90+3') Оренбург: Богдан Москвичёв, Матиас Перес, Данила Прохин, Максим Сидоров, Александр Коваленко, Ярослав Михайлов, Химми Марин, Степан Оганесян, Казымджан Караташ, Саид Сахархизан, Thompson J. Крылья Советов: Иван Ломаев, Николай Рассказов, Александр Солдатенков, Роман Евгеньев, Кирилл Печенин, Фернандо Костанца, Сергей Бабкин, Бенхамин Гарре, Иван Олейников, Роман Ежов, Иван Сергеев Предупреждения: Роман Ежов (34'), Матиас Перес (56'), Николай Рассказов (72'), Джастин Рауль Куэро Паласио (90+7') Удаление: Фернандо Костанца (68')

    Это был первый матч «Оренбурга» под началом нового главного тренера Владимира Слишковича.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ливерпуль» и «Челси» снова распишут безголевую мировую?
  • «Ливерпуль» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • Есть ли шансы у гостей из Севильи?
  • «Барселона» — «Севилья». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Сможет ли «Динамо» набрать очки в Казани?
  • «Рубин» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьВысокие коэффициенты, VIP ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.97
  • Экспресс дня 20 октября
  • Сегодня в 18:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Барселона — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Рубин — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Рома — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Монпелье — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.96
  • Прогноз на матч Сибирь — Трактор
  • Хоккей
  • Завтра в 15:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Ноттингем Форест — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.85
  • Прогноз на матч Торонто — Тампа
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры