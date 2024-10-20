Канчельскис считает, что «Спартак» уже проиграл борьбу за чемпионство

Бывший футболист сборной Россиивысказался об игре «Спартака» в этом сезоне.

«Спартак как всегда — две игры выиграет, потом провал и все виноваты. Они проиграли свою борьбу за чемпионство. В этом году будут бороться за четвёртое-пятое место. Это их уровень сейчас. Надо задать вопрос руководству, что с командой. Только они могут ответить на вопрос. Но "Спартак" ничего конкретного никогда не говорит: то виноваты судьи, то ещё кто-то. Все виноваты, но не они», — цитирует Канчельскиса «Чемпионат».

Календарь и таблица РПЛ

После 12-и туров в российской Премьер-лиге «Спартак» занимает 6-е место в таблице с 19-ю очками в активе.

В следующем матче «красно-белые» встретятся с махачкалинским «Динамо» 22-го октября в рамках группового этапа Кубка России.