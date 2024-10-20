2-й таймВулверхэмптон — Манчестер СитиОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Манчестер Сити»«Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити». Онлайн
  • 15:53
    • Хачанов выиграл турнир в Алма-Ате
  • 14:09
    • Касаткина победила Мирру Андрееву и выиграла турнир в Нинбо
    Все новости спорта

    Канчельскис считает, что «Спартак» уже проиграл борьбу за чемпионство

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Спартак
    Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис высказался об игре «Спартака» в этом сезоне.

    Андрей Канчельскис
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Андрей Канчельскис

    «Спартак как всегда — две игры выиграет, потом провал и все виноваты. Они проиграли свою борьбу за чемпионство. В этом году будут бороться за четвёртое-пятое место. Это их уровень сейчас. Надо задать вопрос руководству, что с командой. Только они могут ответить на вопрос. Но "Спартак" ничего конкретного никогда не говорит: то виноваты судьи, то ещё кто-то. Все виноваты, но не они», — цитирует Канчельскиса «Чемпионат».

    Календарь и таблица РПЛ

    После 12-и туров в российской Премьер-лиге «Спартак» занимает 6-е место в таблице с 19-ю очками в активе.

    В следующем матче «красно-белые» встретятся с махачкалинским «Динамо» 22-го октября в рамках группового этапа Кубка России.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ливерпуль» и «Челси» снова распишут безголевую мировую?
  • «Ливерпуль» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • «Горожане» продлят серию проигрышей «Вулверхэмптона»
  • «Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
  • Есть ли шансы у гостей из Севильи?
  • «Барселона» — «Севилья». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьВысокие коэффициенты, VIP ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.97
  • Экспресс дня 20 октября
  • Сегодня в 18:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Барселона — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Рубин — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Рома — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Монпелье — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.96
  • Прогноз на матч Сибирь — Трактор
  • Хоккей
  • Завтра в 15:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Ноттингем Форест — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Анахайм — Лос-Анджелес
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры