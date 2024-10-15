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    Кипр крупно проиграл Косово в Лиге наций, Румыния одолела Литву

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    В матче четвертого тура Лиги С Лиги наций сборная Косово разгромила команду Кипра со счетом 3:0.

    Рэзван Марин
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    Рэзван Марин

    Точными ударами в составе хозяев в этой игре отметились Амир Рахмани, Эрмал Красники и Эмир Сахити.

    Футбол. Лига наций УЕФА. C2
    Косово — Кипр 3:0
    Голы: 1:0 Амир Ррахмани (30'), 2:0 Эрмал Красники (52'), 3:0 Эмир Сахити (71') Предупреждения: Константинос Лайфис (7'), Эдон Жегрова (8'), Николас Иоанну (8'), Лойзос Лойзу (79')

    Календарь и таблица Лиги наций

    В другой игре группы сборная Литвы в родных стенах уступила команде Румынии со счетом 1:2.

    На гол Армандаса Кучиша с пенальти гости ответили точными ударами Рэзвана Марина с пенальти и Дениса Дрэгуша.

    Футбол. Лига наций УЕФА. C2
    Литва — Румыния 1:2
    Голы: 1:0 Армандас Кучис (пенальти) (7'), 1:1 Рэзван Марин (пенальти) (18'), 1:2 Денис Дрэгуш (65') Предупреждения: Выкинтас Сливка (48'), Андрей Буркэ (63'), Армандас Кучис (77'), Гвидас Гинейтис (85')

    После этих игр лидером группы 2 Лиги С является сборная Румынии, у которой 12 баллов. Косово с 9 очками на второй строчке. У Кипра 3 очка и третье место. Литва без очков замыкает таблицу.

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