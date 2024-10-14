Зелиньский рассказал о сорвавшемся трансфере в «Ливерпуль»

Полузащитниквысказался о несостоявшемся трансфере из

«Они предложили € 18,5 млн, но "Удинезе" хотел чего-то большего. Тем не менее "Ливерпуль" не мог превысить для меня определённый лимит, поскольку я ещё не был топ-игроком. Другая сторона медали в том, что я также не чувствовал себя таковым.

Я не думаю, что моя фотография в футболке "Ливерпуля" имела какой-либо эффект. Это не было большим скандалом. Я был молод, глуп и невежественен, и вот как всё закончилось. Но это не имело никакого влияния на переход», — приводит слова Зелиньского Football Italia.

Напомним, что этим летом полузащитник перешел в «Интер». В нынешнем сезоне Зелиньский провел за миланскую команду 6 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.