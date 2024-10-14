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    Веа: «Милан» всегда будет моим домом, но я был фанатом «Ювентуса»

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    Экс-нападающий «Милана» Джордж Веа заявил, что был фанатом «Ювентуса» в то время, когда выступал за «россонери».

    Джордж Веа
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    Джордж Веа

    «Милан всегда будет моим домом. Здесь я почувствовал себя как дома с самого первого дня. Сильвио Берлускони, Адриано Галлиани, мои товарищи по команде и любовь болельщиков, которая и сегодня невероятна.

    Подумать только, я был фанатом "Ювентуса", но всегда забивал им, даже при условии, что однажды промахнулся с пенальти», — приводит слова Веа Football Italia.

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    • Напомним, что бывший нападающий выступал за свою карьеру за «Монако», ПСЖ, «Милан», «Челси», «Манчестер Сити» и «Марсель».

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