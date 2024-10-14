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    Швеция разгромила Эстонию в Лиге наций

    Эстония — Швеция: счет матча 0:3, обзор голов

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    В матче Лиги С Лиги наций сборная Швеции на выезде переиграла команду Эстонии со счетом 3:0.

    Сборная Швеции
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    Сборная Швеции

    Дубль в активе Себастьяна Нанаси, также точным ударом отметился Виктор Дьокереш.

    Лига наций
    Эстония — Швеция 0:3 (0:2, 0:1)
    Голы: 0:1 — 29 Нанаси, 0:2 — 37 Нанаси, 0:3 — 66 ДьокерешЭстония: Хейн, Шеннинг-Ларсен, Метс, Тамм, Пеэтсон (Кууск, 83), Кяйт, Айнсалу (Палуметс, 65), Синявский, Веткал (Кристал, 65), Яковлев (Миллер, 54), Тамм (Аньер, 83)Швеция: Юханссон, Гудмундссон, Хин, Дуглас (Элиассон, 26), Крафт, Сема, Нанаси (Болин, 83), Салетрос (Ларссон, 83), Айяри (Свенссон, 89), Кулусевски, ДьокерешПредупреждения: Дуглас (15), Хин (20), Пеэтсон (39), Метс (41), Сема (84)

    Календарь и таблица Лиги наций

    У Швеции теперь 10 очков и первое место в группе 1, Эстония с 3 очками — на третьей строчке.

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