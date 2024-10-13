ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джуд БеллингемФинляндия — Англия. Онлайн
  • 15:10
    • Соболенко — чемпионка турнира в Ухане
  • 13:29
    • Синнер выиграл турнир в Шанхае, переиграв Джоковича
  • 18:00
    • Финляндия — Англия: стартовые составы на матч Лиги наций
    Все новости спорта

    Ван Дейк: Сейчас хороший момент, чтобы немного отдохнуть

    Футбол Календарь Лига нацийПрогнозы на Лигу наций Лига наций Сборная Нидерландов
    Защитник сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк сообщил покинул расположение национальной команды.

    Вирджил ван Дейк
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Вирджил ван Дейк

    Футболист отправился в «Ливерпуль», поскольку не смог бы помочь голландцам в следующей игре из-за удаления в прошлом матче с Венгрией (1:1).

    «Мне бы хотелось и дальше поддерживать команду, но я дал понять, что хотел бы вернуться домой.

    Было много разговоров обо всех матчах, которые нам предстоит сыграть, обо всех этих поездках. Сейчас хороший момент, чтобы немного отдохнуть», — цитирует Ван Дейка Voetbal.

    Календарь и таблица Лиги наций

    Напомним, что впереди у сборной Нидерландов матч против Германии.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Черчесова ждет новый провал?
  • Казахстан — Словения. Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • Сможет ли «Арсенал» «засушить» своего соперника?
  • «Арсенал» Тула — «Сочи». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • Сможет ли Англия реабилитироваться за поражение в прошлом матче?
  • Финляндия — Англия. Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьВысокие коэффициенты, VIP ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.97
  • Экспресс дня 13 октября
  • Сегодня в 19:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Финляндия — Англия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Армения — Северная Македония
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Германия — Нидерланды
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.35
  • Прогноз на матч Бельгия — Франция
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Италия — Израиль
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.79
  • Прогноз на матч Украина — Чехия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Босния и Герцеговина — Венгрия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры