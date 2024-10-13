Ван Дейк: Сейчас хороший момент, чтобы немного отдохнуть

Вирджил ван Дейк Фото: globallookpress.com
Футболист отправился в «Ливерпуль», поскольку не смог бы помочь голландцам в следующей игре из-за удаления в прошлом матче с Венгрией (1:1).
«Мне бы хотелось и дальше поддерживать команду, но я дал понять, что хотел бы вернуться домой.
Было много разговоров обо всех матчах, которые нам предстоит сыграть, обо всех этих поездках. Сейчас хороший момент, чтобы немного отдохнуть», — цитирует Ван Дейка Voetbal.
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Напомним, что впереди у сборной Нидерландов матч против Германии.