Левандовский раскритиковал игру сборной Польши после матча с Португалией

Форвард сборной Польшипрокомментировал поражение от Португалии (1:3) в матче Лиги наций. Встреча состоялась 12 октября.

«Я не полузащитник, и моя работа не заключается в том, чтобы опускаться в линию обороны для получения мяча на своей половине поля. Может быть, у меня получится сделать это на тренировках.

Во время матча я должен быть ближе к штрафной, чтобы ждать там кроссов, передач. Это то, что нам необходимо улучшить или изменить, причём не только в игре с Португалией. В целом мы не часто владеем мячом в непосредственной близости от штрафной соперника. Роль нападающего заключается в том, чтобы попытаться что-то придумать там», — приводит слова Левандовского Mundo Deportivo.