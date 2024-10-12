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    «Нефтехимик» вырвал победу у «Шинника» в матче Первой лиги

    «Нефтехимик» — «Шинник»: счет матча 1:0, обзор гола

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    «Нефтехимик» обыграл «Шинник» (1:0) в матче 14-го тура российской Первой лиги.

    «Нефтехимик»
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    «Нефтехимик»

    Единственный гол в этом матче забил полузащитник «Нефтехимика» Султан Джамилов на 90+5-й минуте.

    Футбол. Россия. Первая лига
    Нефтехимик — Шинник 1:0
    Гол: 1:0 Султан Джамилов (90+5') Нефтехимик: Никита Янович, Александр Кахидзе, Максим Шоркин, Марат Ситдиков, Николай Толстопятов, Султан Джамилов, Данила Емельянов, Максим Петров, Даниил Родин, Константин Шильцов, Саид Алиев Шинник: Сергей Айдаров, Артур Черный, Артемий Косогоров, Павел Шакуро, Бен Загре, Василий Алейников, Руслан Куль, Денис Самойлов, Вячеслав Зинков, Захар Федоров, Артем Малахов Предупреждения: Василий Алейников (83'), Султан Джамилов (90')

    После этого матча «Нефтехимик» занимает 7-е место в таблице Первой лиги с 20-ю очками в активе. «Шинник» — на 16-й позиции (14).

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