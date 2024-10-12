«Нефтехимик» — «Шинник»: счет матча 1:0, обзор гола

«Нефтехимик» Фото: t.me/fcneftekhimik
Единственный гол в этом матче забил полузащитник «Нефтехимика» Султан Джамилов на 90+5-й минуте.
Футбол. Россия. Первая лига
Нефтехимик — Шинник 1:0
Гол: 1:0 Султан Джамилов (90+5') Нефтехимик: Никита Янович, Александр Кахидзе, Максим Шоркин, Марат Ситдиков, Николай Толстопятов, Султан Джамилов, Данила Емельянов, Максим Петров, Даниил Родин, Константин Шильцов, Саид Алиев Шинник: Сергей Айдаров, Артур Черный, Артемий Косогоров, Павел Шакуро, Бен Загре, Василий Алейников, Руслан Куль, Денис Самойлов, Вячеслав Зинков, Захар Федоров, Артем Малахов Предупреждения: Василий Алейников (83'), Султан Джамилов (90')
После этого матча «Нефтехимик» занимает 7-е место в таблице Первой лиги с 20-ю очками в активе. «Шинник» — на 16-й позиции (14).