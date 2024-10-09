Карпин: Россия должна играть только с официальными сборными

Главный тренер сборной Россиирассказал, появится ли у национальной команды соперник в ближайшее время.

«Будет ли у сборной соперник? Такая же информация, как и у вас: вроде бы состоится, но это неточно. С кем? С Пакистаном, с людьми из Пакистана. Если это неофициальная сборная Пакистана, то нет смысла с ними играть — это мое мнение.

Что бы вы выбрали: матч со сборной медиалиги, людьми из Пакистана или не играть вообще. Мы пытаемся играть с официальными сборными, сильные они или слабые. Я считаю, что нужно поддерживать определенный статус.

Была вероятность, что сбор будет отменен. Обсуждали это. Если бы знали ситуацию, возможно, отменили бы. Официальная сборная России должна играть только с официальными сборными, это моя позиция», — сказал Карпин на пресс-конференции.

Прогнозы и ставки на футбол

Сборная России начала сбор 7 октября и он продлится до 15 октября. Пока ни с кем из соперников на этот период договориться не удалось.