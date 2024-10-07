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    В Занзибаре выразили готовность сыграть с Россией в ноябре

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    Президент Федерации футбола Занзибара Сулейман Джабир оценил вероятность проведения матча против России.

    сборная России
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    сборная России

    «Нам было бы интересно сыграть с Россией, это здорово для нас. Исторически между Россией и Занзибаром сложилась дружба еще во времена Советского союза.

    Если нам сделают приглашение в ноябре, мы будем готовы приехать. Некоторые игроки Занзибара будут задействованы в сборной Танзании, но мы все равно остаемся сильной командой!» — цитирует Джабира «Спорт-Экспресс».

    В октябре сборная России также проводит сбор, но пока не удалось договориться ни с одним из соперников.

    Напомним, в ноябре одним из двух соперников сборной России по товарищеским матчам должна стать команда Сирии.

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