В Занзибаре выразили готовность сыграть с Россией в ноябре

Президент Федерации футбола Занзибараоценил вероятность проведения матча против России.

«Нам было бы интересно сыграть с Россией, это здорово для нас. Исторически между Россией и Занзибаром сложилась дружба еще во времена Советского союза.

Если нам сделают приглашение в ноябре, мы будем готовы приехать. Некоторые игроки Занзибара будут задействованы в сборной Танзании, но мы все равно остаемся сильной командой!» — цитирует Джабира «Спорт-Экспресс».

В октябре сборная России также проводит сбор, но пока не удалось договориться ни с одним из соперников.

Напомним, в ноябре одним из двух соперников сборной России по товарищеским матчам должна стать команда Сирии.