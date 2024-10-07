Кокорин вернулся в общую группу «Ариса»

Главный тренервысказался о восстановлении форварда команды

«Александр тренируется в общей группе. Надеемся, будет готов после паузы на игры сборных. Пока возраст не особо влияет на травмы и период восстановления, но от биологического возраста не убежишь. Пока всё проходит гладко. К предсезонке он был в идеальном состоянии. Поэтому я очень расстроился, когда узнал, что он получил травму. Всё, что он нарастил, накопил, натренировал, надеюсь, не растерял. Естественно, мы рассчитываем на него. Он наш капитан», — цитирует Шпилевского «Матч ТВ».

Кокорин провел за «Арис» два матча в текущем сезоне, забив один мяч.