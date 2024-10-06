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    «Севилья» с минимальным счетом победила «Бетис»

    «Севилья» — «Бетис»: счет матча 1:0, обзор гола

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    В матче 9-го тура испанской Ла Лиги «Севилья» на своем поле одолела «Бетис» с минимальным счетом 1:0.

    Доди Лукебакио
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    Доди Лукебакио

    Единственный мяч был забит с пенальти на 53-й минуте. Его автором стал бельгиец Доди Лукебакио.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Футбол. Испания. Примера
    Севилья — Бетис 1:0
    Гол: 1:0 Доди Лукебакио (пенальти) (50') Севилья: Эрьян Нюланд, Хосе Анхель Кармона, Луак Баде, Танги Ньянзу, Адрия Педроса (Кике Салас, 79'), Люсьен Агум (Альберт Самби Локонга, 72'), Неманья Гудель, Доди Лукебакио, Пеке (Сусо, 79'), Исаак Ромеро (Хесус Навас, 72'), Чидера Эджук (Маркан, 90') Бетис: Руи Силва, Рикардо Родригес (Ромен Перро, 86'), Натан, Диего Льоренте, Эктор Бельерин, Джовани Ло Чельсо, Пабло Форнальс, Марк Рока (Айтор Руйбаль, 64'), Джонни Кардозо, Витор Уго Роке Феррейра (Седрик Бакамбу, 64'), Абде Эззальзули (Эсекьель Авила, 79') Предупреждения: Абде Эззальзули (20'), Натан (52'), Неманья Гудель (54'), Танги Ньянзу (76'), Эрьян Нюланд (78'), Хосе Анхель Кармона (81'), Эсекьель Авила (83'), Люсьен Агум (84'), Танги Ньянзу (90')

    «Севилья» поднялась на 12-е место с 12 очками. «Бетис» с таким же количеством идет десятым.

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