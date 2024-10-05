«Манчестер Сити» — «Фулхэм»: счет матча 3:2, обзор голов

Матео Ковачич Фото: globallookpress.com
В составе победителей отличились Матео Ковачич, который оформил дубль, и Жереми Доку. За гостей забили Андреас Перейра и Родриго Муниса.
Футбол. Англия. Премьер-лига
Арсенал Лондон — Саутгемптон 3:1
Голы: 0:1 Кэмерон Арчер (55'), 1:1 Кай Хаверц (58'), 2:1 Габриэл Мартинелли (68'), 3:1 Букайо Сака (88') Арсенал Лондон: Дэвид Райа, Вильям Салиба, Габриэль Магальяйнс, Риккардо Калафьори (Якуб Кивёр, 90'), Томас Парти (Такэхиро Томиясу, 84'), Кай Хаверц, Жоржиньо (Микель Мерино, 61'), Деклан Райс, Букайо Сака, Рахим Стерлинг (Габриэл Мартинелли, 60'), Габриэл Жезус (Леандро Троссард, 60') Саутгемптон: Росс Стюарт (Кэмерон Арчер, 27'), Арон Ремсдейл, Кайл Уолкер-Питерс, Юкинари Сугавара (Чарли Тейлор, 90'), Тейлор Харвуд-Беллис, Ян Беднарек, Матеуш Фернандеш (Пол Онуачу, 74'), Тайлер Диблинг, Джо Арибо, Флинн Даунс, Райан Мэннинг (Адам Армстронг, 74') Предупреждения: Кайл Уолкер-Питерс (23'), Ян Беднарек (34'), Тайлер Диблинг (38')
«Манчетстер Сити» с 17 очками занимает первое место в турнирной таблице АПЛ. «Фулхэм» находится на 6-й позиции с 11 баллами.
В параллельной игре «Лестер» победил «Борнмут» со счетом 1:0.
Автором единственного забитого мяча в этой игре стал Факундо Буонанотте.
Футбол. Англия. Премьер-лига
Манчестер Сити — Фулхэм 3:2
Голы: 0:1 Андреас Перейра (26'), 1:1 Матео Ковачич (32'), 2:1 Матео Ковачич (47'), 3:1 Жереми Доку (82'), 3:2 Родриго Мунис (88') Манчестер Сити: Эдерсон, Рико Льюис, Мануэль Аканджи (Кайл Уолкер, 62'), Рубен Диаш, Йошко Гвардиол, Матео Ковачич, Илкай Гюндоган (Матеус Нунес, 89'), Бернарду Силва, Джек Грилиш (Жереми Доку, 62'), Филип Фоден (Джон Стоунс, 78'), Эрлинг Холанд Фулхэм: Бернд Лено, Энтони Робинсон, Кэлвин Бейсси, Йоаким Андерсен, Кенни Тете (Тимоти Кастань, 77'), Андреас Перейра (Эмиль Смит-Роу, 65'), Саша Лукич, Сандер Берге (Томас Кейрни, 65'), Рауль Хименес (Родриго Мунис, 77'), Алекс Айуоби (Рейсс Нелсон, 77'), Адама Траоре Предупреждения: Кэлвин Бейсси (64'), Эдерсон Мораес (90 + 3'), Pep Guardiola (90 + 4'), Бернарду Силва (90 + 5')
После этой игры «Лестер» с 6 очками занимает 15-е место. «Борнмут»(8) — на 13-й позиции.