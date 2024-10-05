ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Энтони Джошуа5 потенциальных соперников для Джошуа после провала в бою с Дюбуа
  • 19:01
    • «Арсенал» одержал волевую победу над «Саутгемптоном»
  • 18:59
    • Дубль Ковачича принес «Манчестер Сити» победу в матче с «Фулхэмом»
  • 18:28
    • «Зенит» минимально победил «Оренбург»
  • 18:09
    • «Спартак» — «Ростов»: стартовые составы команд на матч РПЛ
  • 18:07
    • Даку выйдет в стартовом составе «Рубина» на матч РПЛ с «Ахматом»
    Все новости спорта

    Дубль Ковачича принес «Манчестер Сити» победу в матче с «Фулхэмом»

    «Манчестер Сити» — «Фулхэм»: счет матча 3:2, обзор голов

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Фулхэм Манчестер Сити Борнмут Лестер Сити
    В матче седьмого тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» переиграл «Фулхэм» со счетом 3:2.

    Матео Ковачич
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Матео Ковачич

    В составе победителей отличились Матео Ковачич, который оформил дубль, и Жереми Доку. За гостей забили Андреас Перейра и Родриго Муниса.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Арсенал Лондон — Саутгемптон 3:1
    Голы: 0:1 Кэмерон Арчер (55'), 1:1 Кай Хаверц (58'), 2:1 Габриэл Мартинелли (68'), 3:1 Букайо Сака (88') Арсенал Лондон: Дэвид Райа, Вильям Салиба, Габриэль Магальяйнс, Риккардо Калафьори (Якуб Кивёр, 90'), Томас Парти (Такэхиро Томиясу, 84'), Кай Хаверц, Жоржиньо (Микель Мерино, 61'), Деклан Райс, Букайо Сака, Рахим Стерлинг (Габриэл Мартинелли, 60'), Габриэл Жезус (Леандро Троссард, 60') Саутгемптон: Росс Стюарт (Кэмерон Арчер, 27'), Арон Ремсдейл, Кайл Уолкер-Питерс, Юкинари Сугавара (Чарли Тейлор, 90'), Тейлор Харвуд-Беллис, Ян Беднарек, Матеуш Фернандеш (Пол Онуачу, 74'), Тайлер Диблинг, Джо Арибо, Флинн Даунс, Райан Мэннинг (Адам Армстронг, 74') Предупреждения: Кайл Уолкер-Питерс (23'), Ян Беднарек (34'), Тайлер Диблинг (38')

    «Манчетстер Сити» с 17 очками занимает первое место в турнирной таблице АПЛ. «Фулхэм» находится на 6-й позиции с 11 баллами.

    Календарь и таблица АПЛ

    В параллельной игре «Лестер» победил «Борнмут» со счетом 1:0.

    Автором единственного забитого мяча в этой игре стал Факундо Буонанотте.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Манчестер Сити — Фулхэм 3:2
    Голы: 0:1 Андреас Перейра (26'), 1:1 Матео Ковачич (32'), 2:1 Матео Ковачич (47'), 3:1 Жереми Доку (82'), 3:2 Родриго Мунис (88') Манчестер Сити: Эдерсон, Рико Льюис, Мануэль Аканджи (Кайл Уолкер, 62'), Рубен Диаш, Йошко Гвардиол, Матео Ковачич, Илкай Гюндоган (Матеус Нунес, 89'), Бернарду Силва, Джек Грилиш (Жереми Доку, 62'), Филип Фоден (Джон Стоунс, 78'), Эрлинг Холанд Фулхэм: Бернд Лено, Энтони Робинсон, Кэлвин Бейсси, Йоаким Андерсен, Кенни Тете (Тимоти Кастань, 77'), Андреас Перейра (Эмиль Смит-Роу, 65'), Саша Лукич, Сандер Берге (Томас Кейрни, 65'), Рауль Хименес (Родриго Мунис, 77'), Алекс Айуоби (Рейсс Нелсон, 77'), Адама Траоре Предупреждения: Кэлвин Бейсси (64'), Эдерсон Мораес (90 + 3'), Pep Guardiola (90 + 4'), Бернарду Силва (90 + 5')

    После этой игры «Лестер» с 6 очками занимает 15-е место. «Борнмут»(8) — на 13-й позиции.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Алекс Перейра продолжит править в полутяжелом весе UFC?
  • Перейра — Раунтри. Прогноз и ставки
  • 3.00
    •
  • «Монако» не отпустит «ПСЖ» в отрыв
  • «Ренн» — «Монако». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
  • Затопит ли «Реал» «субмарину»?
  • «Реал» Мадрид — «Вильярреал». Прогноз и ставки
  • 2.60
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьВысокие коэффициенты, VIP ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.13
  • Экспресс дня 6 октября
  • Завтра в 21:45
    •  3.00
  • Прогноз на матч Перейра — Раунтри
  • Бои
  • Завтра в 07:25
    •  1.87
  • Прогноз на матч Ренн — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Ницца — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Краснодар — Химки
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Фиорентина — Милан
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.86
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Амур
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры