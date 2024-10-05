Первый тренер Головина: Саша показывает достойную игру

Александр Головин Фото: globallookpress.com
«Очень приятно, что заключили долгосрочный контракт. На Сашу рассчитывают в "Монако". Он показывает достойную игру. Было сразу видно, что Саша — значимая фигура для клуба.
Очень надеюсь, что Саша продолжит радовать нас своей игрой. Потенциал у него огромный. Желание играть есть. Будет нас радовать долгие годы и в составе сборной, и в составе "Монако". Главное, чтобы не было травм», — сказал Плясунов «Чемпионату».
Ранее Головин продлил контракт с «Монако» до 2029 года.