Первый тренер Головина: Саша показывает достойную игру

, первый тренер форварда, высказался о продлении соглашения с французским «Монако».

«Очень приятно, что заключили долгосрочный контракт. На Сашу рассчитывают в "Монако". Он показывает достойную игру. Было сразу видно, что Саша — значимая фигура для клуба.

Очень надеюсь, что Саша продолжит радовать нас своей игрой. Потенциал у него огромный. Желание играть есть. Будет нас радовать долгие годы и в составе сборной, и в составе "Монако". Главное, чтобы не было травм», — сказал Плясунов «Чемпионату».

Календарь и таблица Лиги 1

Ранее Головин продлил контракт с «Монако» до 2029 года.