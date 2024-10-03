Деограсия ушел из «Оренбурга»

отправил в отставку главного тренера. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

«Давид Деограсия отправлен в отставку с поста главного тренера ФК "Оренбург".

В 2023 году Давид возглавил Академию нашего клуба и за короткий срок смог внести существенные положительные изменения в работе Академии ФК "Оренбург" с молодыми футболистами. В августе 2023 года Давид принял главную команду в очень сложный период, "Оренбург" к тому моменту находился на последнем месте в турнирной таблице. Благодаря в том числе его стараниям, команда сохранила прописку в Премьер-Лиге в сезоне-2023/2024.

Коллектив ФК "Оренбург" благодарит специалиста за проделанную работу, желает удачи и всего самого хорошего. До назначения нового главного тренера ФК "Оренбург" исполнять его обязанности будет старший тренер Ильшат Айткулов», — написано в заявлении клуба.

Календарь и таблица РПЛ

Безвыигрышная серия «Оренбурга» с учетом всех турниров составляет 14 матчей.