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    • Деограсия ушел из «Оренбурга»
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    Деограсия ушел из «Оренбурга»

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    «Оренбург» отправил в отставку главного тренера Давида Деограсию. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

    Давид Деограсия
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    Давид Деограсия

    «Давид Деограсия отправлен в отставку с поста главного тренера ФК "Оренбург".

    В 2023 году Давид возглавил Академию нашего клуба и за короткий срок смог внести существенные положительные изменения в работе Академии ФК "Оренбург" с молодыми футболистами. В августе 2023 года Давид принял главную команду в очень сложный период, "Оренбург" к тому моменту находился на последнем месте в турнирной таблице. Благодаря в том числе его стараниям, команда сохранила прописку в Премьер-Лиге в сезоне-2023/2024.

    Коллектив ФК "Оренбург" благодарит специалиста за проделанную работу, желает удачи и всего самого хорошего. До назначения нового главного тренера ФК "Оренбург" исполнять его обязанности будет старший тренер Ильшат Айткулов», — написано в заявлении клуба.

    Календарь и таблица РПЛ

    Безвыигрышная серия «Оренбурга» с учетом всех турниров составляет 14 матчей.

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