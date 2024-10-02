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    Артета: Я полностью удовлетворен игрой «Арсенала»

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    Наставник «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу лондонцев над «ПСЖ» (2:0) в матче Лиги чемпионов. Встреча прошла 1 октября.

    Микель Артета
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    Микель Артета

    «Я полностью удовлетворён нашей игрой. Мы встретились с соперником, который демонстрирует яркую и индивидуально сильную игру. Противостоять "ПСЖ", когда у тебя нет мяча, весьма сложно.

    В первом тайме мы доминировали, создав множество моментов, а вот во втором тайме всё пошло немного по другому сценарию. Нам пришлось значительно потрудиться, даже больше, чем ожидалось. В Лиге чемпионов требования намного выше, но я уверен, что мы смогли достойно справиться с этим испытанием», — приводит слова Артеты BBC.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    «Арсенал» с четырьмя очками занимает восьмое место в турнирной таблице Лиги чемпионов УЕФА. «ПСЖ» с тремя очками располагается на 18-й строчке.

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