Артета: Я полностью удовлетворен игрой «Арсенала»

Наставник «Арсенала»прокомментировал победу лондонцев над «ПСЖ» (2:0) в матче Лиги чемпионов. Встреча прошла 1 октября.

«Я полностью удовлетворён нашей игрой. Мы встретились с соперником, который демонстрирует яркую и индивидуально сильную игру. Противостоять "ПСЖ", когда у тебя нет мяча, весьма сложно.

В первом тайме мы доминировали, создав множество моментов, а вот во втором тайме всё пошло немного по другому сценарию. Нам пришлось значительно потрудиться, даже больше, чем ожидалось. В Лиге чемпионов требования намного выше, но я уверен, что мы смогли достойно справиться с этим испытанием», — приводит слова Артеты BBC.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

«Арсенал» с четырьмя очками занимает восьмое место в турнирной таблице Лиги чемпионов УЕФА. «ПСЖ» с тремя очками располагается на 18-й строчке.