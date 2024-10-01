«Слован» — «Манчестер Сити»: счет матча 0:4, обзор голов

В матче второго тура общего этапа Лиги чемпионовна выезде разгромилсо счетом 4:0.

Голы в этой встрече забили Илкай Гюндоган, Эрлинu Холанн, Джеймс Макати и Фил Фоден.

Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги Слован — Манчестер Сити 0:4 Голы: 0:1 Илкай Гюндоган (8'), 0:2 Филип Фоден (15'), 0:3 Эрлинг Холанд (58'), 0:4 Джеймс Макати (74') Слован: Доминик Такач, Сесар Блэкман, Гурам Кашия, Кевин Виммер, Кенан Байрич, Кириакос Саввидис, Данил Игнатенко (Юлиус Сёке, 63'), Тигран Барсегян (Роберт Мак, 85'), Марко Толич (Лукаш Паушек, 78'), Владимир Вайсс (Зуберу Шарани, 63'), Давид Стрелец (Нино Марцелли, 78') Манчестер Сити: Штефан Ортега, Йошко Гвардиол (Кайл Уолкер, 78'), Джон Стоунс, Мануэль Аканджи (Рубен Диаш, 61'), Рико Льюис, Илкай Гюндоган, Эрлинг Холанд (Джеймс Макати, 61'), Жереми Доку, Филип Фоден (Джек Грилиш, 78'), Savinho, Матеус Нунес

Календарь и таблица Лиги чемпионов

«Манчестер Сити» набрал 4 очка и вышел на четвертое место в турнирной таблице. «Слован» без баллов располагается на предпоследней, 35-й позиции.