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    Слот: У нас высокий уровень мастерства и сплоченная команда

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    Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о борьбе команды на два фронта — в АПЛ и Лиге чемпионов.

    Арне Слот
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    Арне Слот

    «Одна из причин, из-за которой мы можем конкурировать, заключается в том, что у нас высокий уровень мастерства и сплоченная команда. Я вижу, что, когда мы забиваем, радуются даже те, кто не выходит на поле.

    Однако считаю, что нам определённо есть что улучшить, если мы хотим остаться на прежнем уровне, учитывая список ближайших матчей. В АПЛ каждая игра по-настоящему сложная. К тому же мы ещё не встречались с командами из верхней части турнирной таблицы», — приводит слова Слота клубная пресс-служба.

    Календарь и таблица АПЛ

    В чемпионате Англии «Ливерпуль» в настоящий момент занимает первое место в турнирной таблице.

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