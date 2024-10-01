Слот: У нас высокий уровень мастерства и сплоченная команда

Главный тренервысказался о борьбе команды на два фронта — в АПЛ и Лиге чемпионов.

«Одна из причин, из-за которой мы можем конкурировать, заключается в том, что у нас высокий уровень мастерства и сплоченная команда. Я вижу, что, когда мы забиваем, радуются даже те, кто не выходит на поле.

Однако считаю, что нам определённо есть что улучшить, если мы хотим остаться на прежнем уровне, учитывая список ближайших матчей. В АПЛ каждая игра по-настоящему сложная. К тому же мы ещё не встречались с командами из верхней части турнирной таблицы», — приводит слова Слота клубная пресс-служба.

Календарь и таблица АПЛ

В чемпионате Англии «Ливерпуль» в настоящий момент занимает первое место в турнирной таблице.