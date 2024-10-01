Погба — Гризманну: Навсегда останешься в памяти французов

Хавбек «Ювентуса»высказался о том, что форвард «Атлетико»завершил карьеру в сборной Франции. Об этом стало известно 30 сентября.

«Очень рад, что провёл все эти прекрасные моменты рядом с тобой. Ты всегда останешься легендой французской сборной и навсегда останешься в памяти французов. Спасибо, мой Гризу», — написал Погба в соцсетях.

Гризманн дебютировал за сборную Франции в марте 2014 года. За 10,5 лет он провел в футболке национальной команды 137 матчей и забил 44 мяча. В 2018 году Гризманн стал чемпионом мира, а в 2021 году победил в Лиге наций УЕФА.

В нынешнем сезоне Антуан Гризманн провел восемь матчей в составе «Атлетико» во всех турнирах, забил три мяча и отдал четыре голевые передачи.