ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ашраф Хакими — защитник ПСЖ Трансферный дайджест. 24 — 30 сентября
    Все новости спорта

    «Борнмут» — «Саутгемптон»: стартовые составы команд на матч АПЛ

    «Борнмут» — «Саутгемптон»: составы, коэффициенты, прогноз

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Борнмут Саутгемптон
    Стали известны стартовые составы «Борнмута» и «Саутгемптона» на матч 6-го тура английской Премьер-лиги.

    «Борнмут»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Борнмут»

    «Борнмут»: Аррисабалага, Смит, Забарный, Сенеси, Керкез, Кук, Кристи, Семеньо, Уаттара, Тавернье, Эванилсон.

    «Саутгемптон»: Рамсдейл, Сагавара, Харвуд-Беллис, Беднарек, Тэйлор, Даунс, Угочукву, Корне, Фернандес, Фрэйзер, Диблинг.

  • АПЛ. «Ман Сити» сыграл вничью с «Ньюкаслом», «МЮ» разгромно уступил «Тоттенхэму», «Арсенал» выиграл у «Лестера»
  • Обзор матчей 6-го тура английской Премьер-лиги
  • Вчера

    • Матч между этими командами состоится сегодня, 30-го сентября в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

    После 5-и туров в АПЛ «Борнмут» занимает 13-е место в таблице с 5-ю очками в активе. «Саутгемптон» — на 19-й позиции (1).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Желтая субмарина» не заметит аутсайдера
  • «Вильярреал» — «Лас-Пальмас». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • Медведев проиграет Алькарасу с разгромным счетом?
  • Медведев — Алькарас. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • «Арсенал» быстро разберется с парижанами
  • «Арсенал» — ПСЖ. Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.88
  • Экспресс дня 30 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Вильярреал — Лас-Пальмас
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Медведев — Алькарас
  • Теннис
  • Завтра в 11:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Арсенал — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Барселона — Янг Бойз
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Динамо Москва — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.53
  • Прогноз на матч Пари НН — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  1.83
  • Прогноз на матч Локомотив — Оренбург
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Автомобилист — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры