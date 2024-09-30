«Борнмут» — «Саутгемптон»: составы, коэффициенты, прогноз

Стали известны стартовые составына матч 6-го тура английской Премьер-лиги.

«Борнмут»: Аррисабалага, Смит, Забарный, Сенеси, Керкез, Кук, Кристи, Семеньо, Уаттара, Тавернье, Эванилсон.

«Саутгемптон»: Рамсдейл, Сагавара, Харвуд-Беллис, Беднарек, Тэйлор, Даунс, Угочукву, Корне, Фернандес, Фрэйзер, Диблинг.

Матч между этими командами состоится сегодня, 30-го сентября в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

После 5-и туров в АПЛ «Борнмут» занимает 13-е место в таблице с 5-ю очками в активе. «Саутгемптон» — на 19-й позиции (1).