«Атлетико» — «Реал»: счет матча 1:1, обзор голов

В матче 8-го тура испанской Примеры мадридскийсыграл вничью своем поле ссо счетом 1:1.

Гол на 64-й минуте с передачи Винисиуса Жуниора забил бразильский защитник Эдер Милитао.

Отметим, что игра на 68-й минуте прерывалась из-за беспорядков на трибунах.

«Матрасники» смогли уйти от поражения на 90+6-й минуте после точного удара аргентинского нападающего Анхеля Корреа.

Календарь и таблица испанской Примеры

Футбол. Испания. Примера Атлетико — Реал Мадрид 1:1 Голы: 0:1 Эдер Милитао (64'), 1:1 Анхель Корреа (90 + 6') Атлетико: Ян Облак, Науэль Молина (Коке, 46'), Робен Ле Норман, Рейнилду (Хавьер Галан, 75'), Родриго Де Пауль, Маркос Льоренте, Конор Галлахер (Анхель Корреа, 70'), Хулиан Альварес (Родриго Рикельме, 75'), Антуан Гризманн, Александр Сёрлот (Samuel Lino, 56'), Хосе Хименес Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Ферлан Менди, Эдер Милитао, Антонио Рюдигер, Даниэль Карвахаль, Джуд Беллингхэм, Лука Модрич (Лукас Васкес, 86'), Орельен Чуаэми, Федерико Вальверде, Винисиус Жуниор (Endrick, 87'), Родриго (Fran Garcia, 90') Предупреждения: Лука Модрич (40'), Робен Ле Норман (63'), Конор Галлахер (70'), Хулиан Альварес (75') Удаление: Маркос Льоренте (90 + 9')

В 9-м туре «Реал» примет «Вильярреал», а «Атлетико» сыграет в гостях с «Реалом Сосьедад».