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    Шалимов: «Спартак» — небольшой фаворит в матче с «Локомотивом»

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    Российский тренер Игорь Шалимов высказался о предстоящем матче «Спартака» с «Локомотивом» в 10-м туре РПЛ. Специалист считает фаворитами красно-белых.

    Игорь Шалимов
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    Игорь Шалимов

    «Команды из нижней части таблицы "Локомотив" обыгрывал достаточно уверенно. Они много забивали, владели инициативой — смотрелось все хорошо. А вот с верхом… С ЦСКА, например, похуже играли, "Динамо" и "Краснодару" проиграли. Здесь можно задуматься.

    Хотелось бы посмотреть на Батракова против сильной команды. На мой взгляд, "Спартак" небольшой фаворит в этой игре», — сказал Шалимов в эфире «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    Стартовый свисток в матче прозвучит 28 сентября в 16:30 мск.

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