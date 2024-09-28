Шалимов: «Спартак» — небольшой фаворит в матче с «Локомотивом»

Российский тренервысказался о предстоящем матчев 10-м туре РПЛ. Специалист считает фаворитами красно-белых.

«Команды из нижней части таблицы "Локомотив" обыгрывал достаточно уверенно. Они много забивали, владели инициативой — смотрелось все хорошо. А вот с верхом… С ЦСКА, например, похуже играли, "Динамо" и "Краснодару" проиграли. Здесь можно задуматься.

Хотелось бы посмотреть на Батракова против сильной команды. На мой взгляд, "Спартак" небольшой фаворит в этой игре», — сказал Шалимов в эфире «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

Стартовый свисток в матче прозвучит 28 сентября в 16:30 мск.