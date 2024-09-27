Тарханов объяснил, почему «Локомотиву» будет сложно выиграть у «Спартака»

Известный тренерподелился ожиданиями от матча 10-го тура РПЛ между

«"Спартак" — фаворит в этом матче. Все‑таки у "Локомотива" хорошая, но еще очень молодая команда. У "Спартака" же и футболисты хорошие, и игра стала лучше смотреться, у "красно‑белых" все‑таки опыта больше, игроки более взрослые.

Думаю, что опыт "Спартака" здесь возьмет верх. Но симпатии мои в этой игре будут на стороне "Локомотива", поскольку там много молодых российских игроков, очень перспективных», — приводит слова Тарханова «Матч ТВ».

Матч «Локомотив» — «Спартак» пройдет 28 сентября, начало — в 16:30 мск. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.

Календарь и таблица РПЛ

«Локомотив» занимает второе место в таблице РПЛ после девяти туров — 21 очко, «Спартак» находится на пятой строчке — 16 очков.