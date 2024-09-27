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    «Локомотив» — «Спартак»10-й тур РПЛ. Булыкин и Рабинер ждут много голов в дерби «Спартака» и «Локо»
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    Тарханов объяснил, почему «Локомотиву» будет сложно выиграть у «Спартака»

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    Известный тренер Александр Тарханов поделился ожиданиями от матча 10-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком».

    Александр Тарханов
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    Александр Тарханов

    «"Спартак" — фаворит в этом матче. Все‑таки у "Локомотива" хорошая, но еще очень молодая команда. У "Спартака" же и футболисты хорошие, и игра стала лучше смотреться, у "красно‑белых" все‑таки опыта больше, игроки более взрослые.

    Думаю, что опыт "Спартака" здесь возьмет верх. Но симпатии мои в этой игре будут на стороне "Локомотива", поскольку там много молодых российских игроков, очень перспективных», — приводит слова Тарханова «Матч ТВ».

  • 10-й тур РПЛ. Булыкин и Рабинер ждут много голов в дерби «Спартака» и «Локо»
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    • Матч «Локомотив» — «Спартак» пройдет 28 сентября, начало — в 16:30 мск. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Локомотив» занимает второе место в таблице РПЛ после девяти туров — 21 очко, «Спартак» находится на пятой строчке — 16 очков.

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