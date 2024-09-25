Бубнов: У «Зенита» в атаке все одноплановые игроки, еще и несыгранные

Экспертоценил игру «Зенита» в матче 9-го тура РПЛ с воронежским «Факелом». Сине-бело-голубые победили со счетом 3:1.

Ворота соперника поразили Матео Кассьерра, Лусиано Гонду и Александр Ерохин.

«Меня очень удивило желание Семака снова сыграть в три форварда. Непонятно, что он этим хочет сказать. В принципе можно играть и в три, и в четыре нападающих. Но если это разноплановые футболисты с разными игровыми качествами: центральный, фланговый, блуждающий форварды. Вот у мадридского "Реала", к примеру, впереди Мбаппе, Винисиус и Родриго. Но ни одному тренеру не придёт в голову выставить трёх Левандовских в старте.

У "Зенита" троица в атаке все одноплановые игроки — центральные нападающие. И мало того, что одноплановые, они ещё и несыгранные. И ведь есть другие варианты. Можно играть в два центра, ставя Кассьерру и Лусиано. Можно добавлять Глушенкова или Ерохина в качестве ложной девятки. По мне тот же Ерохин лучше Соболева. Интересно, какой состав в атаке будет в следующий раз, но в игре с "Факелом" получилось плохо», — приводит слова Бубнова Sportbox.

Календарь и таблица РПЛ

«Зенит» лидирует в таблице РПЛ. Клуб набрал 23 очка в девяти встречах.