Президент РПЛ: Фраза Глушенкова о сборной показалась мне некорректной

Президент РПЛподелился мнением о недавних высказываниях полузащитника «Зенита»

Ранее Глушенков заявил, что «лучше тренироваться с бразильцами в "Зените", чем играть за сборную против Вьетнама».

«Естественно, я читал слова Глушенкова о сборной. Правда, не знаю, в каком контексте и кому он это говорил, что было до и после.

Не буду давать оценку словам Максима, но его фраза мне показалась некорректной.

Хочу только одного: чтобы сборная жила, у нее были соперники, и все футболисты с огромным удовольствием ехали играть за национальную команду», — приводит слова Алаева Sport24.

Очередной учебно-тренировочный сбор национальной команды начнется в подмосковном Новогорске 7 октября.

Соперники по октябрьским матчам сборной России будут объявлены позднее.