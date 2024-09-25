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    Президент РПЛ: Фраза Глушенкова о сборной показалась мне некорректной

    Футбол Сборная России Футбол России РФС Зенит
    Президент РПЛ Александр Алаев поделился мнением о недавних высказываниях полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова.

    Александр Алаев
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    Александр Алаев

    Ранее Глушенков заявил, что «лучше тренироваться с бразильцами в "Зените", чем играть за сборную против Вьетнама».

    «Естественно, я читал слова Глушенкова о сборной. Правда, не знаю, в каком контексте и кому он это говорил, что было до и после.

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    • Не буду давать оценку словам Максима, но его фраза мне показалась некорректной.

    Хочу только одного: чтобы сборная жила, у нее были соперники, и все футболисты с огромным удовольствием ехали играть за национальную команду», — приводит слова Алаева Sport24.

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    Соперники по октябрьским матчам сборной России будут объявлены позднее.

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