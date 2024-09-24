Рауль может стать главным тренером «Шальке»

Немецкий, выступающий сейчас во Второй Бундеслиге, хочет пригласить на пост главного тренера знаменитого в прошлом испанского игрока, сообщает издание Bild.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Рауль Фото: ru.uefa.com

Легенда «Реала» и сборной Испании уже несколько лет трудится во второй команде «сливочных» — «Кастилье», но не против попробовать свои силы в другом месте, так как не видит перспектив для исполнения своей мечты — возглавить главную команду Мадрида.

Руководство «Шальке» уже отправилось для встречи с 47-летним Раулем на предмет возможной работы.

Во время игровой карьеры Рауль выступал за «Шальке» с 2010 по 2012 год, сыграл там 66 матчей в Бундеслиге и забил 28 мячей. С 2019 года он возглавляет «Кастилью».