ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Энцо МарескаЭнцо Мареска — одна из пяти причин, по которым «Челси» ждет трудный сезон
    Все новости спорта

    Рауль может стать главным тренером «Шальке»

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Футбол Германии Шальке 04 Реал Мадрид Примера (Ла Лига) Футбол Испании
    Немецкий «Шальке», выступающий сейчас во Второй Бундеслиге, хочет пригласить на пост главного тренера знаменитого в прошлом испанского игрока Рауля, сообщает издание Bild.

    Рауль
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Рауль

    Легенда «Реала» и сборной Испании уже несколько лет трудится во второй команде «сливочных» — «Кастилье», но не против попробовать свои силы в другом месте, так как не видит перспектив для исполнения своей мечты — возглавить главную команду Мадрида.

    Руководство «Шальке» уже отправилось для встречи с 47-летним Раулем на предмет возможной работы.

    Во время игровой карьеры Рауль выступал за «Шальке» с 2010 по 2012 год, сыграл там 66 матчей в Бундеслиге и забил 28 мячей. С 2019 года он возглавляет «Кастилью».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «МЮ» начнет свой путь в Лиге Европы с победы
  • «Манчестер Юнайтед» — «Твенте». Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
  • «Канониры» деклассируют «Болтон»
  • «Арсенал» — «Болтон». Прогноз и ставки
  • 2.78
    •
  • «Хетафе» не сможет остановить мощнейшую «Барселону»
  • «Барселона» — «Хетафе». Прогноз и ставки
  • 2.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €3 после регистрации ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.79
  • Экспресс дня 25 сентября
  • Завтра в 22:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Твенте
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.78
  • Прогноз на матч Арсенал — Болтон
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.90
  • Прогноз на матч Барселона — Хетафе
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Локомотив — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Спартак
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Жирона — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Ван де Зандшульп — Берреттини
  • Теннис
  • Завтра в 06:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Андерлехт — Ференцварош
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры