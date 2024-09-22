«Монако» — «Гавр»: счет матча 3:1, обзор голов

на своем поле обыграл(3:1) в матче 5-го тура французской Лиги 1.

В составе хозяев голы забили Джордан Тезе на 9-й минуте, Элисс Бен-Сегир на 66-й минуте и Фоларин Балогун на 70-й минуте.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин провел на поле весь матч и не отметился результативными действиями.

У «Гавра» единственный гол забил россиянин Далер Кузяев на 30-й минуте. Полузащитник попал точно в правый нижний угол ворот.

Футбол. Франция. Лига 1 Монако — Гавр 3:1 Голы: 1:0 Джордан Тезе (9'), 1:1 Далер Кузяев (30'), 2:1 Элисс Бен-Сегир (66'), 3:1 Фоларин Балогун (70') Монако: Филипп Кён, Джордан Тезе (Крепин Дьятта, 79'), Уилфрид Синго, Тило Керер, Каю Энрике, Сунгуту Магасса (Элисс Бен-Сегир, 46'), Александр Головин, Такуми Минамино (Магнес Аклиуше, 61'), Ламин Камара (Денис Закария, 46'), Фоларин Балогун, Джордж Иленихена (Элиот Матазо, 87') Гавр: Артур Десма, Кристофер Опери, Лоик Него, Готье Льорис, Йоанн Сальмье (Эммануэль Сабби, 79'), Аруна Санганте, Ясин Кехта (Steve Ngoura, 79'), Уссама Таргаллин (Исса Сумаре, 73'), Абдулайе Туре, Далер Кузяев (Антуан Жужу, 73'), Хосуэ Казимир (Rassoul Ndiaye, 73') Предупреждения: Абдулайе Туре (20'), Сунгуту Магасса (21'), Йоанн Сальмье (44'), Далер Кузяев (65')

После этого матча «Монако» занимает 2-е место в таблице Лиги 1 с 13-ю очками в активе. «Гавр» — на 11-й позиции (6).