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    Биджиев: Счет с «Ростовом» по игре

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    Главный тренер «Динамо» Мз Хасанби Биджиев прокомментировал исход матча 9-го тура РПЛ против «Ростова» (0:0) и назвал его справедливым.

    Хасанби Биджиев
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    Хасанби Биджиев

    «Матч был сложный. "Ростов" показывает интересный футбол. Нам важно было навязать нашу игру, по целому ряду аспектов это удалось. Надежно сыграли в обороне и могли забить, моменты были и у "Ростова". Результат по игре.

    Ничья — хороший результат? Нет ощущения, что могли увезти и три очка? Есть ощущение, что могли два очка взять. Жаль, что не смогли реализовать моменты. Повторюсь — результат по игре.

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    Почему мало играет Касинтура? Касинтура пропустил месяц из‑за травмы. Сегодня он впервые вышел на поле», — цитирует Биджиева корреспондент «Матч ТВ».

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