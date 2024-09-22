Биджиев: Счет с «Ростовом» по игре

Главный тренер «Динамо» Мзпрокомментировал исход матча 9-го тура РПЛ против «Ростова» (0:0) и назвал его справедливым.

«Матч был сложный. "Ростов" показывает интересный футбол. Нам важно было навязать нашу игру, по целому ряду аспектов это удалось. Надежно сыграли в обороне и могли забить, моменты были и у "Ростова". Результат по игре.

Ничья — хороший результат? Нет ощущения, что могли увезти и три очка? Есть ощущение, что могли два очка взять. Жаль, что не смогли реализовать моменты. Повторюсь — результат по игре.

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Почему мало играет Касинтура? Касинтура пропустил месяц из‑за травмы. Сегодня он впервые вышел на поле», — цитирует Биджиева корреспондент «Матч ТВ».