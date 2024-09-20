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    • Кейн и Гризманн — среди претендентов на звание игрока недели в Лиге чемпионов
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    Кейн и Гризманн — среди претендентов на звание игрока недели в Лиге чемпионов

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    УЕФА назвал четырех претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.

    Антуан Гризманн
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    Антуан Гризманн

    В голосовании будут участвовать Гарри Кейн («Бавария»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Флориан Вирц («Байер») и Джейми Байно-Гиттенс («Боруссия»).

    Кейн забил четыре гола в ворота «Динамо» Загреб (9:2), Вирц стал автором дубля в игре против «Фейеноорда» (4:0), Байно-Гиттенс дважды отличился в матче с «Брюгге» (3:0), а Гризманн стал автором гола и результативной передачи в матче с «Лейпцигом» (2:1).

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    • Лучший игрок недели будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.

    Следующие матчи общего этапа Лиги чемпионов пройдут 1 и 2 октября.

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