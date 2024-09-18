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    Адамов: Удары «Рубина» сумасшедшими не назовешь

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    Голкипер «Зенита» Денис Адамов высказался о победе своей команды в матче группового этапа Кубка России против «Рубина» (2:0).

    Денис Адамов — голкипер «Зенита»
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    Денис Адамов — голкипер «Зенита»

    «Как игралось, когда фанаты были за воротами? Если честно, мне больше нравится, когда я вижу, как они поют и так далее. Тем более когда идет сумасшедший перформанс.

    Сложности в этой игре? Мы немного тяжело начали игру, это продолжалось минут 20. В это время "Рубин" и создал три‑четыре момента. По воротам не попадали, но удары были. Удары "Рубина" в створ ворот? Но сумасшедшими их не назовешь.

    Были ли мысли, что "Рубин" побежит отыгрываться? Такие ожидания всегда есть, ведь сопернику надо отыгрываться. Тем более у "Рубина" было много замен. И в какой‑то момент он действительно стал активнее играть на нашей половине, — сказал Адамов "Матч ТВ".

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    • После этого матча "Зенит" занимает 1-е место в группе D Кубка России с 10-ю очками в активе. В следующем поединке "сине-бело-голубые" сыграют против "Факела" 21-го сентября.

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