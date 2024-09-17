Гонду: В Аргентине сравнение Месси и Марадоны постепенно сходит на нет

Нападающий «Зенита»поделился мнением о капитане сборной Аргентины

«У нас был товарищеский матч с Боливией, и Лео заглянул к нам на базу перед игрой, поприветствовал, пожелал удачи. Мы немного стеснялись попросить сфотографироваться с ним, но наконец решились. Очень приятное воспоминание, потому что этого игрока знают все!

Для меня Месси — номер один среди аргентинских футболистов. За всю историю? Вот и подвох… Могу назвать двоих — ​Марадону и Месси. Если надо выбрать одного, то по возрасту мне ближе Лео. Но так — ​двое.

Их сравнивали всегда. Сейчас это уже немного поутихло, мы всё же стараемся рассматривать их по отдельности. Они играли в разные времена, и каждый стал символом целой эпохи.

Думаю, люди, которые видели больше матчей Марадоны, выбирают Диего. А те, кто, как я, вырос на играх Месси, предпочитают Лео. Мне кажется, в самой Аргентине это сравнение постепенно сходит на нет», — приводит слова Гонду пресс-служба «Зенита».