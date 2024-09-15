Хюттер: «Монако» хорошо начал сезон с 10 очками из 12 возможных

Главный тренердал комментарий по поводу старта сезона французской Лиги 1.

«Денис Закария и Тило Керер опытные игроки, лидеры, могут говорить на нескольких языках. Для тренера это важно — они много общаются с другими. Не хочу говорить только об этих двух игроках, лучше отметить качественную игру команды в целом.

Мы хорошо начали сезон с 10 очками из 12 возможных. В четверг нас ждет большой матч с "Барселоной" в Лиге чемпионов, а в воскресенье будем принимать "Гавр".

Также я доволен уровнем игры защитников — мы пропустили только один гол, да и тот — с пенальти», — цитирует Хюттера сайт «Монако».

Календарь и таблица Лиги 1

«Монако» смог набрать 10 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице Лиги 1.