Пивоваров о победе «Динамо»: Результат для нас позитивный, все закончилось хорошо

Генеральный директорвысказался о победе «бело-голубых» в матче 8-го тура российской Премьер-лиги с(4:2).

«Результат для нас позитивный, всё закончилось хорошо. Мы создали много моментов, которые не реализовали. Но был период, когда команда потерялась и могла пропустить ещё. Но вышли футболисты, которые усилили игру.

У Маухуба второе голевое действие. А Артур Гомес показал свою технику, у него адаптация идёт по плану», — передает слова Пивоварова Чемпионат.

После этого матча «Динамо» занимает 4-е место в таблице РПЛ с 16-ю очками в активе. В следующем поединке «бело-голубые» сыграют против махачкалинского «Динамо» 18-го сентября.