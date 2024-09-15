ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лаутаро Мартинес«Монца» — «Интер». Онлайн
  • 17:56
    • «Арсенал» обыграл «Тоттенхэм» в лондонском дерби
  • 16:21
    • «Динамо» обыграл «Ахмат» в результативном матче РПЛ
  • 15:40
    • «Рома» упустила победу в матче с «Дженоа»
  • 16:53
    • «СКА-Хабаровск» уверенно победил «Нефтехимик»
  • 11:23
    • «Химки» официально подписали воспитанника «Барселоны» Корредеру
    Все новости спорта

    Пивоваров о победе «Динамо»: Результат для нас позитивный, все закончилось хорошо

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Динамо Ахмат
    Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался о победе «бело-голубых» в матче 8-го тура российской Премьер-лиги с «Ахматом» (4:2).

    Фрагмент матча «Динамо» — «Ахмат»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча «Динамо» — «Ахмат»

    «Результат для нас позитивный, всё закончилось хорошо. Мы создали много моментов, которые не реализовали. Но был период, когда команда потерялась и могла пропустить ещё. Но вышли футболисты, которые усилили игру.

    У Маухуба второе голевое действие. А Артур Гомес показал свою технику, у него адаптация идёт по плану», — передает слова Пивоварова Чемпионат.

  • РПЛ. «Оренбург» уступил «Локо», ЦСКА проиграл «Зениту», «Краснодар» всухую обыграл «Ростов»
  • Обзор матчей 8-го тура российской Премьер-лиги
  • Сегодня

    • После этого матча «Динамо» занимает 4-е место в таблице РПЛ с 16-ю очками в активе. В следующем поединке «бело-голубые» сыграют против махачкалинского «Динамо» 18-го сентября.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Арсенал» потеряет очки на поле «Тоттенхэма»?
  • «Тоттенхэм» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 2.54
    •
  • «Ахмат» окажет сопротивление
  • «Динамо» — «Ахмат». Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
  • «Барселона» продлит свою серию побед?!
  • «Жирона» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.01
  • Экспресс дня 15 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Жирона — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  2.05
  • Прогноз на матч Динамо Махачкала — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Монца — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Атлетико — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Торпедо — Балтика
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.92
  • Прогноз на матч Аль-Шорта — Аль-Наср
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Северсталь — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  3.04
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Урал
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры