Сперцян: Каждый гол — заслуга не одного игрока, а всей команды

Полузащитникподвел итог матча против(2:0).

«Была открытая игра. "Ростов" — очень тяжелый соперник, команда всегда прессингует и играет в интересный футбол. Было тяжеловато. Хорошо, что мы забили. Стас (Агкацев) выручал, все дисциплинированно сыграли в обороне. Хорошо, что матч закончился так, и мы реализовали свои моменты. Мы всегда настроены по‑боевому и подсказываем друг другу. Каждый гол — заслуга не одного игрока, а всей команды», — цитирует Сперцяна «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

После этого матча «Краснодар» занимает 2-е место в таблице РПЛ с 18-ю очками в активе. «Ростов» — на 7-й позиции (11 баллов).