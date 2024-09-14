Деограсия: Нам забили два очень простых, детских мяча

Главный тренервысказался о поражении в матче с(2:4).

«У нас были хороши моменты в первые минуты матча, но мы не смогли их использовать. Так получилось, что мы постоянно оказывались в роли догоняющих.

Нам забили два очень простых мяча. Я бы сказал, что детских. Если мы хотим в будущем набирать очки, то не можем такого допускать.

В обороне сыграли чуть мягко, нужно действовать жестче. Соперник забивал с минимального момента.

Нужно поздравить соперника: "Локомотив" хорошо играет. Но я сфокусирован на своей команде. И то, что я сегодня увидел, мне не очень понравилось», — цитирует Деограсию «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

«Локомотив» поднялся на первое место в таблице РПЛ — 19 очков. «Оренбург» остался на 12-й строчке — шесть очков.

В девятом туре РПЛ «Локомотив» сыграет на выезде с «Пари НН», а «Оренбург» встретится в гостях с «Химками».