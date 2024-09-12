«Ахмат» прокомментировал переход Уткина

Спортивный директор «Ахмата»рассказал о причине возвращения хавбекаиз «Ростова» в грозненский клуб.

«Желание вернуть Даниила у нас было давно. Как только появилось понимание, что это возможно, сделали всё достаточно оперативно. Если бы у футболиста не было желания играть за "Ахмат", это вряд ли было бы возможно. Всё прошло достаточно быстро. Спасибо нашим коллегам из "Ростова", которые достаточно оперативно откликнулись на нашу просьбу. Но и желание Уткина играть за наш клуб почувствовалось сразу», — сказал Газзаев «Чемпионату».

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Вчера, 11 сентября, стало известно о переходе Уткина в «Ахмат» на правах аренды до конца сезона.