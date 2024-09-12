Стал известен календарь 1/32 финала Пути регионов Кубка России

24 сентября (вторник)
14:00. «Кубань-Холдинг» (Павловская) — «Сочи»
17:00. «Амкар» (Пермь) — «Черноморец» (Новороссийск)
17:00. «Челябинск» — «Тюмень»
19:30. «Волга» (Ульяновск) — «Ротор» (Волгоград)
25 сентября (среда)
12:00. «Динамо-Владивосток» — «Шинник» (Ярославль)
16:00. «Машук-КМВ» (Пятигорск) — «Родина» (Москва)
17:00. «Урал» (Екатеринбург) — «СКА-Хабаровск»
18:00. «Волгарь» (Астрахань) — «Уфа»
18:30. «Орёл» — «Сокол» (Саратов)
18:30. «Луки-Энергия» (Великие Луки) — «Балтика» (Калининград)
19:00. «Композит» (Павловский Посад) — «Нефтехимик» (Нижнекамск)
19:00. «Химик» (Дзержинск) — «Чайка» (Песчанокопская)
19:30. «КАМАЗ» (Набережные Челны) — «Торпедо» (Москва)
26 сентября (четверг)
17:00. «Спартак Кострома» — «Енисей» (Красноярск)
18:00. «Знамя Труда» (Орехово-Зуево) — «Арсенал» (Тула)
19:30. «Амкал» (Москва) — «Алания» (Владикавказ)