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    Стал известен календарь 1/32 финала Пути регионов Кубка России

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    Российский футбольный союз (РФС) на своем сайте выложил календарь 1/32 финала Пути регионов Фонбет Кубка России. Игры этой стадии состоятся с 24 по 26 сентября.

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    Кубок России

    24 сентября (вторник)

    14:00. «Кубань-Холдинг» (Павловская) — «Сочи»

    17:00. «Амкар» (Пермь) — «Черноморец» (Новороссийск)

    17:00. «Челябинск» — «Тюмень»

    19:30. «Волга» (Ульяновск) — «Ротор» (Волгоград)

    25 сентября (среда)

    12:00. «Динамо-Владивосток» — «Шинник» (Ярославль)

    16:00. «Машук-КМВ» (Пятигорск) — «Родина» (Москва)

    17:00. «Урал» (Екатеринбург) — «СКА-Хабаровск»

    18:00. «Волгарь» (Астрахань) — «Уфа»

    18:30. «Орёл» — «Сокол» (Саратов)

    18:30. «Луки-Энергия» (Великие Луки) — «Балтика» (Калининград)

    19:00. «Композит» (Павловский Посад) — «Нефтехимик» (Нижнекамск)

    19:00. «Химик» (Дзержинск) — «Чайка» (Песчанокопская)

    19:30. «КАМАЗ» (Набережные Челны) — «Торпедо» (Москва)

    26 сентября (четверг)

    17:00. «Спартак Кострома» — «Енисей» (Красноярск)

    18:00. «Знамя Труда» (Орехово-Зуево) — «Арсенал» (Тула)

    19:30. «Амкал» (Москва) — «Алания» (Владикавказ)

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