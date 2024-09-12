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    Корнеев — о переходе Дзюбе: Если Артем наберет хорошую форму, то поможет «Акрону» в этом сезоне

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    Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев прокомментировал переход Артема Дзюба в стан новичка РПЛ «Акрона».

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    «Летом вы говорили, что клуб, который возьмет Дзюбу на большую зарплату рискнет. Считаете, что "Акрон" рискует? Думаю, что "Акрон" и не брал его на большую зарплату!

    Думаю, что большую роль сыграл разговор тренера с игроком. Тедеев умеет выстраивать отношения, несмотря на свою жесткость. Посмотрим, что получится. Если Артем наберет хорошую форму, то поможет "Акрону" в этом сезоне.

    Вас удивляет нескончаемое желание Артема играть? Футбол — это эмоциональный наркотик, а Артем любит эмоции, хотя и разные!», — сказал Корнеев в интервью «СЭ».

    Календарь и таблица РПЛ

    Сегодня, 12 июля, стало известно о том, что Артем Дзюба стал игроком «Акрона». Он подписал контракт до конца сезона.

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