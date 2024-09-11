Ребров: Отставка? Пока не ухожу, подождите немного

Главный тренер сборной Украиныответил на вопрос о возможной отставке со своего поста.

«Поражении Чехии? Мы все расстроены результатом. К сожалению, мы проиграли очень важный матч для нас. Благодарен игрокам. Они пытались спасти эту встречу. Мне уже задали вопрос: "Почему мы начали играть со второго тайма?"

Отставка? Нет, не ухожу, пока не ухожу. Подождите немного. Меня не все устраивает, но сегодня у меня нет никаких замечаний. Я благодарен игрокам.

Мы играли, мы готовились, готовились очень хорошо, показали больше желания, в отличие от матча с Албанией», — цитирует Реброва украинская пресса.

Календарь и таблица Лиги наций

Напомним, что сборная Украины проиграла два матча Лиги наций и сейчас идет на последнем месте в своей группе.