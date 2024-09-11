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    Ребров: Отставка? Пока не ухожу, подождите немного

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    Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров ответил на вопрос о возможной отставке со своего поста.

    Сергей Ребров
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    Сергей Ребров

    «Поражении Чехии? Мы все расстроены результатом. К сожалению, мы проиграли очень важный матч для нас. Благодарен игрокам. Они пытались спасти эту встречу. Мне уже задали вопрос: "Почему мы начали играть со второго тайма?"

    Отставка? Нет, не ухожу, пока не ухожу. Подождите немного. Меня не все устраивает, но сегодня у меня нет никаких замечаний. Я благодарен игрокам.
    Мы играли, мы готовились, готовились очень хорошо, показали больше желания, в отличие от матча с Албанией», — цитирует Реброва украинская пресса.

    Календарь и таблица Лиги наций

    Напомним, что сборная Украины проиграла два матча Лиги наций и сейчас идет на последнем месте в своей группе.

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