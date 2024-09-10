Кержаков ответил на слухи, что его оскорбил президент «Кайрата»

Экс-наставник «Кайрата»высказался о том, что его якобы оскорбил президент клуба. По словам специалиста, есть вещи, которые должны оставаться внутри.

«По этому поводу я уже сказал всё, что считал нужным. Для меня есть недопустимые вещи — и в жизни, и в работе. Когда грань перейдена, я делаю определённые выводы. Я понимаю, что тебе нужно более детальное объяснение, но мне кажется, есть вещи, которые должны оставаться внутри.

Боранбаев сказал, что мы вместе посмеялись, прочитав слухи о произошедшем? Нет, такого не было. Кроме того, эта ситуация у меня точно не вызывает улыбки и смеха. Мне обидно, потому что я пришёл в "Кайрат", чтобы добиться результата. Понимал, что могу это сделать — с каждым днём убеждался всё сильнее. Поэтому произошедшее меня не веселит», — сказал Кержаков «Чемпионату».