Япония разгромила Бахрейн в квалификации ЧМ-2026, Иран одолел ОАЭ

Сборная Японии Фото: globallookpress.com
Дублями в этой игре отметились Аясэ Уэда и Хидемаса Морита, еще один гол на счету Коки Огавы.
Квалификация ЧМ-2026. Азия
Бахрейн — Япония — 0:5 (0:1)
Голы: Уэда, 37 — 0:1; Уэда, 47 — 0:2; Морита, 61 — 0:3; Морита, 64 — 0:4; Огава, 81 — 0:5
Японцы смогли набрать шесть очков и занимают первое место в турнирной таблице группы С. У Бахрейна три балла и третья строчка.
В параллельной игре сборная ОАЭ в родных стенах уступила команде Ирана с результатом 0:1.
На третьей компенсированной к первому тайму минуте отличился Мехди Гайеди.
Квалификация ЧМ-2026. Азия
ОАЭ — Иран — 0:1 (0:1)
Гол: Гайеди, 45+3 — 0:1
У Ирана теперь стало шесть баллов и вторая строчка в турнирной таблице группы А. У ОАЭ осталось три очка и третья позиция.