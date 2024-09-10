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    Япония разгромила Бахрейн в квалификации ЧМ-2026, Иран одолел ОАЭ

    Футбол ЧМ-2026 Сборная Японии Сборная Ирана Сборная ОАЭ
    В матче второго тура группового этапа квалификации на ЧМ-2026 сборная Японии на выезде разгромила команду Бахрейна со счетом 5:0.

    Сборная Японии
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    Сборная Японии

    Дублями в этой игре отметились Аясэ Уэда и Хидемаса Морита, еще один гол на счету Коки Огавы.

    Квалификация ЧМ-2026. Азия
    Бахрейн — Япония — 0:5 (0:1)
    Голы: Уэда, 37 — 0:1; Уэда, 47 — 0:2; Морита, 61 — 0:3; Морита, 64 — 0:4; Огава, 81 — 0:5

    Японцы смогли набрать шесть очков и занимают первое место в турнирной таблице группы С. У Бахрейна три балла и третья строчка.

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    В параллельной игре сборная ОАЭ в родных стенах уступила команде Ирана с результатом 0:1.

    На третьей компенсированной к первому тайму минуте отличился Мехди Гайеди.

    Квалификация ЧМ-2026. Азия
    ОАЭ — Иран — 0:1 (0:1)
    Гол: Гайеди, 45+3 — 0:1

    У Ирана теперь стало шесть баллов и вторая строчка в турнирной таблице группы А. У ОАЭ осталось три очка и третья позиция.

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