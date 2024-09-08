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    Швеция разгромила Эстонию в Лиге наций

    Швеция — Эстония: счет матча 3:0, обзор голов

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    В матче второго тура Лиги С Лиги наций сборная Швеции разгромила команду Эстонии со счетом 3:0.

    Александр Исак
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    Александр Исак

    Авторами забитых мячей стали Виктор Дьокереш, который отметился дублем, и Александр Исак.

    Футбол. Лига наций УЕФА. C1
    Швеция — Эстония 3:0
    Голы: 1:0 Виктор Дьёкереш (30'), 2:0 Александер Исак (40'), 3:0 Виктор Дьёкереш (44') Швеция: Виктор Юханссон, Исак Хин, Никлас Элиассон, Габриэль Гудмундссон, Кен Сема (Йенс-Люс Каюсте, 63'), Ясин Аяри (Sebastian Nanasi, 63'), Деян Кулушевски, Виктор Дьёкереш (Энтони Эланга, 79'), Александер Исак (Густаф Нильссон, 79'), Alex Douglas, Anton Jonsson Saletros (Lucas Bergvall, 84') Эстония: Карл-Якоб Хейн, Йоонас Тамм, Карол Метс, Максим Паскотши, Кевор Палуметс, Власий Синявский (Patrik Kristal, 72'), Рокко-Роберт Шейн (Маркус Поом, 59'), Мартин Веткал, Мартин Миллер (Михаэл Лиландер, 83'), Рауно Саппинен (Alex Tamm, 59'), Michael Schjonning-Larsen (Артур Пикк, 59') Предупреждения: Кевор Палуметс (50'), Кевор Палуметс (62'), Alex Tamm (89')

    Календарь и таблица Лиги наций

    Швеция набрала 6 очков из 6 возможных и поднялась на первое место в турнирной таблице. У Эстонии нет зачетных баллов.

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