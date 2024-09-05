Официально: Промес — игрок «Дубай Юнайтед»

объявил о подписании контракта с экс-нападающим

«Дубай Юнайтед с гордостью приветствует Квинси Промеса в команде. Его подписание является свидетельством приверженности клуба к созданию сильной и конкурентоспособной команды к новому сезону. Нам не терпится узнать, что нас ждtт в будущем, когда мы вместе отправимся в это путешествие», — сказано на официальном сайте клуба.

Промес находился в статусе свободного агента после истечения срока контракта со «Спартаком».

«Дубай Юнайтед» выступает во втором дивизионе чемпионата ОАЭ.

Напомним, Промес будет находиться в ОАЭ до решения суда по поводу возможной экстрадиции в Нидерланды, где ему грозит более семи лет тюрьмы.