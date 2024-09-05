В «Дубай Юнайтед» сообщили подробности контракта с Промесом

подтвердили информацию о возможном подписании бывшего нападающего «Спартака»

«Мы пока подписали предварительный контракт с Квинси до конца сезона, его соглашение проходит предварительную регистрацию.

Поэтому клуб аккуратно объявил об этом подписании, потому что официальный анонс игрока будет позже.

У Промеса нет никаких ограничений в ОАЭ, поэтому он может подписывать соглашения с любыми клубами, что он и сделал с "Дубай Юнайтед".

Когда будет официальное объявление Промеса? Сложно сказать, потому что это зависит не от нас, а от регламентов Федерации футбола ОАЭ — документы о регистрации Квинси находятся у них, мы ждем.

На данный момент Квинси не тренируется с командой, но уже успешно прошел медицинское обследование. На этом пока все, ждем официального релиза футболиста», — сказали Sport24 в отделе маркетинга «Дубай Юнайтед».

Промес находится в статусе свободного агента после истечения срока контракта со «Спартаком».

«Дубай Юнайтед» выступает во втором дивизионе чемпионата ОАЭ.

Напомним, Промес будет находиться в ОАЭ до решения суда по поводу возможной экстрадиции в Нидерланды, где ему грозит более семи лет тюрьмы.