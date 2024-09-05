ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мемфис ДепайНалетай, подешевело. Депай, Рабьо и еще 7 лучших свободных агентов
  • 08:15
    • Медведев уступил Синнеру в четвертьфинале US Open
  • 10:03
    • Пиняев: Не было у меня никаких предложений от «Зенита»
    Все новости спорта

    Пиняев: Не было у меня никаких предложений от «Зенита»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Локомотив Зенит РПЛ Футбол России
    Полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев заявил, что ему не предлагали играть за «Зенит».

    Сергей Пиняев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сергей Пиняев

    «Не было никаких предложений. Зачем думать о каком-то следующем шаге, если ты не сделал текущий? Стараюсь исходить из того, что идти нужно шаг за шагом.

    Если я нахожусь в "Локомотиве", мои мысли только об этой команде. О "Зените" я не думал», — приводит слова Пиняева «Спорт-Экспресс».

    Transfermarkt оценивает стоимость Пиняева в восемь миллионов евро.

  • В «Локомотиве» назвали неадекватными предложения по Тикнизяну
  • Читайте по теме

    • В текущем сезоне 19-летний Пиняев провел в РПЛ шесть матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

    Ранее стало известно, что Пиняев подписал новый контракт с «Локомотивом».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Вьетнам имеет шансы удивить
  • Вьетнам — Россия. Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
  • «Салават Юлаев» сможет выиграть принципиальный матч?
  • «Салават Юлаев» — «Ак Барс». Прогноз и ставки
  • 2.45
    •
  • «Красная фурия» вновь победит
  • Сербия — Испания. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.67
  • Экспресс дня 5 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.06
  • Прогноз на матч Вьетнам — Россия
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Сербия — Испания
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.02
  • Прогноз на матч Португалия — Хорватия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.88
  • Прогноз на матч Белоруссия — Болгария
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.94
  • Прогноз на матч Франция — Италия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.02
  • Прогноз на матч Казахстан — Норвегия
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Автомобилист — Сибирь
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры