Пиняев: Не было у меня никаких предложений от «Зенита»

Полузащитник «Локомотива»заявил, что ему не предлагали играть за

«Не было никаких предложений. Зачем думать о каком-то следующем шаге, если ты не сделал текущий? Стараюсь исходить из того, что идти нужно шаг за шагом.

Если я нахожусь в "Локомотиве", мои мысли только об этой команде. О "Зените" я не думал», — приводит слова Пиняева «Спорт-Экспресс».

Transfermarkt оценивает стоимость Пиняева в восемь миллионов евро.

В текущем сезоне 19-летний Пиняев провел в РПЛ шесть матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Ранее стало известно, что Пиняев подписал новый контракт с «Локомотивом».